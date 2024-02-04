مطارات القابضة وشركاتها تشارك بمعرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية بالرياض

كما يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم الدفاع والصناعات العسكرية، حيث يستقطب المعرض كبرى الشركات المتخصصة في مختلف قطاعات صناعة الدفاع، ليوفر لها إمكانية تقديم واستعراض أفضل المنتجات والابتكارات، بما يحقق تفعيل التعاون بين مجتمع الدفاع على المستوى العالمي.