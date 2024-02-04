مطارات القابضة وشركاتها تشارك بمعرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية بالرياض
تشارك مطارات القابضة وشركاتها التابعة في جناح الهيئة العامة للطيران المدني بمعرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، والذي يُقام في العاصمة الرياض من 4 إلى 8 فبراير تحت شعار "للغد نستعد".
وتهدف مشاركة مطارات القابضة وشركاتها التابعة إلى تعزيز قدراتها في الأنظمة التقنية لأمن وسلامة المطارات، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المطارات، وبناء جسور التعاون والشراكة داخل قطاع الطيران.
ويعد المعرض من أهم الأحداث العالمية الرائدة في مجالات الأمن والدفاع؛ لتعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والسعي إلى دعم مسيرة توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية؛ بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كما يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم الدفاع والصناعات العسكرية، حيث يستقطب المعرض كبرى الشركات المتخصصة في مختلف قطاعات صناعة الدفاع، ليوفر لها إمكانية تقديم واستعراض أفضل المنتجات والابتكارات، بما يحقق تفعيل التعاون بين مجتمع الدفاع على المستوى العالمي.
يُذكر أن مطارات القابضة تُشرف على تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمّع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران.