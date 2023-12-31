"التواصل الحضاري" يستقبل وفدًا من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

استقبل مركزُ الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري وفدًا من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، يتقدَّمهم اللواء ركن حسان بن عبدالله المالكي، في مقر المركز بالرياض، بحضور عدد من قيادات الكلية والمركز.
وتأتي الزيارةُ للتعرُّف على الجهود التي يقوم بها المركز، كما تأتي لبحث سبل التعاون، والتعرف على أبرز الخطط والبرامج الأكاديمية التي تنفّذها الجهتان.
وفي بداية اللقاء قدّم الأمينُ العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، شرحًا عن أهم أعمال المركز في مجال التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، بما يعزّز قيمَ التسامح والتعايش والوسطية، والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي والمشتركات الإنسانية المبنية على مقاصد الشريعة الإسلامية والقيم الأصيلة في المجتمع السعودي، بما يؤدّي إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة.
كما تمّ استعراض عدد من البرامج التي يقدّمها المركز؛ منها برنامج سفير الذي يعدّ إحدى المبادرات الوطنية التي يعمل عليها المركز في مجال نشر وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز التواصل المباشر بين الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم من الجنسيات الأخرى؛ بهدف التعريف بالهوية الوطنية والموروث الحضاري والثقافي الوطني، والتعرف على ثقافة الآخر من خلال التواصل المباشر، وإزالة المعوقات التي قد تعيق ذلك.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في المعرض التفاعلي، والاطّلاع على التقنيات التي تقدّم للزائر القيم الإنسانية التي تدعو للتسامح والسلام كتجربة تقنية تفاعلية حديثة عبر اثنتي عشرة محطة، يستمدّ من كل منها مهارات مختلفة تساعده على تعزيز قيم التواصل الحضاري والتسامح والتعايش.