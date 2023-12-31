"التواصل الحضاري" يستقبل وفدًا من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

كما تمّ استعراض عدد من البرامج التي يقدّمها المركز؛ منها برنامج سفير الذي يعدّ إحدى المبادرات الوطنية التي يعمل عليها المركز في مجال ‏نشر وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز التواصل المباشر بين ‏الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم من الجنسيات الأخرى؛ بهدف التعريف بالهوية الوطنية والموروث الحضاري والثقافي الوطني، والتعرف على ثقافة الآخر من خلال التواصل المباشر، وإزالة المعوقات التي قد تعيق ذلك.