نادي "إنسان" الاجتماعي للفتيات يحتفل باليوم الوطني 93

نظّم نادي "إنسان" الاجتماعي للفتيات، السبت، فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين، بمشاركة 93 متطوعًا، و11 فريقًا تطوعيًّا.
مثّل كل فريق إحدى مناطق المملكة؛ لاستعراض الموروث والفلكلور الشعبي لكل منطقة والأطباق الشعبية الرائجة فيها.
كما شاركت إحدى الفِرَق التطوعية باستعراض موروث "الهند" كدولة صديقة ولكونها واحدة من دول G20.
وبدأ حفل الفتيات بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمساعد المدير العام لخدمات المستفيدين بالجمعية الدكتورة شعيع مهل العتيبي، رحّبت فيها بالحضور والمتطوعين، وهنأتهم باليوم الوطني.
وقالت د."شعيع": نستذكر في هذا اليوم، مسيرة البناء وتكوين مؤسسات الدولة وبناء الإنسان، علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وترسيخ الأمن والأمان في بلادنا المباركة.
ونوّهت بالمشاركة الهائلة من المتطوعين والفِرَق التطوعية في المناسبة العزيزة على القلوب، بما يترجم جهود جمعية "إنسان" في المجال التطوعي والاهتمام بقيم ومفهوم التطوع؛ لما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع.
وفي ختام كلمتها قدّمت د."شعيع"، شكرها وتقديرها للمتطوعين والفِرَق التطوعية المشاركة في احتفال الجمعية، بمناسبة اليوم الوطني؛ لدورهم الفاعل ومساهمتهم في نجاح الحفل.
وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن اليوم الوطني الثالث والتسعين، يحاكي مسيرة الوطن التي واكبت مراحل التطوير والازدهار في هذه البلاد المباركة.
وتَخلل الحفلَ مشاركةُ فتيات الجمعية بمجموعة من الفقرات؛ للتعبير عن حب الوطن وسعادتهن وصدق مشاعرهن بهذه المناسبة التي تُعزز الوفاء والإخلاص لهذا الوطن المعطاء.
كما شهدت الفعالية مشاركة كشافة فتيات "إنسان" في التنظيم الميداني للحفل.
وفي ختام الحفل كرّمت د.شعيع العتيبي، المتطوعين والفِرَق التطوعية وكشافة "إنسان" والجهات الداعمة لحفل الجمعية.