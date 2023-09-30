نادي "إنسان" الاجتماعي للفتيات يحتفل باليوم الوطني 93

ونوّهت بالمشاركة الهائلة من المتطوعين والفِرَق التطوعية في المناسبة العزيزة على القلوب، بما يترجم جهود جمعية "إنسان" في المجال التطوعي والاهتمام بقيم ومفهوم التطوع؛ لما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع.