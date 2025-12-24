محافظ صامطة يقدّم واجب العزاء لمدير شؤون المراكز الصحية بتجمع جازان

قدّم محافظ صامطة الدكتور خفير بن زارع العمري واجب العزاء والمواساة للأستاذ محمد بن علي بجوي، مدير شؤون المراكز الصحية والقطاعات بتجمع جازان الصحي، ولأسرته الكريمة، في وفاة والدته ـ رحمها الله تعالى ـ التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمنزل العزاء بحي الجاضع شرق محافظة صامطة، بحضور شيخ شمل بني شبيل الشيخ منصور بن حسين مديش البجوي الشبيلي.
ودعا محافظ صامطة الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه، عبّر الأستاذ محمد بن علي بجوي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ صامطة على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق الترابط الاجتماعي والإنساني الراسخ في المجتمع السعودي، وتجسّد قيم التكافل والتآزر بين أبناء الوطن في السراء والضراء، داعيًا الله تعالى أن يجزي المحافظ خير الجزاء، وأن يحفظه ويمدّه بالصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.