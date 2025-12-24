محافظ صامطة يقدّم واجب العزاء لمدير شؤون المراكز الصحية بتجمع جازان

من جانبه، عبّر الأستاذ محمد بن علي بجوي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ صامطة على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق الترابط الاجتماعي والإنساني الراسخ في المجتمع السعودي، وتجسّد قيم التكافل والتآزر بين أبناء الوطن في السراء والضراء، داعيًا الله تعالى أن يجزي المحافظ خير الجزاء، وأن يحفظه ويمدّه بالصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.