"أهالي وادي الحيا وخشم عنقار وكحلا والفرشة" بتهامة قحطان يناشدون إنشاء كباري لربطها

ناشد أهالي مراكز وادي الحيا وخشم عنقار وكحلا والفرشة بتهامة قحطان المسؤولين بمنطقة عسير ووزارة النقل بعمل كباري للطريق الرابط بين تلك المراكز بعضها البعض والربط بينها وبين منطقة عسير وجيزان، والذي يعد من أخطر الطرق التي قد تسبب كثيرًا من الوفيات وتلف العدد الكبير من المركبات عند هطول الأمطار وجريان السيول .
وقال نائب اللحام آل الحسن يحيى بن ملهوي القحطاني إن السيول تحجز العابرين مع الطريق لفترات طويلة وبازدحام لا مثيل له والحل بعمل كبري بدلاً من العبارة، لكونها لا تتحمل السيول مما يتسبب في انقطاع الطريق، بالإضافة إلى اللجم الأعلى المؤدي لمركز خشم عنقار ومركز كحلا واللجم الأسفل ووادي الخيا وعدد من المراكز والمواقع .
وطالب الأهالي بوقوف المسؤولين وأصحاب الاختصاص على تلك المواقع واتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المراكز والساكنين بها لإنهاء معاناتهم اليومية .