"أهالي وادي الحيا وخشم عنقار وكحلا والفرشة" بتهامة قحطان يناشدون إنشاء كباري لربطها

وقال نائب اللحام آل الحسن يحيى بن ملهوي القحطاني إن السيول تحجز العابرين مع الطريق لفترات طويلة وبازدحام لا مثيل له والحل بعمل كبري بدلاً من العبارة، لكونها لا تتحمل السيول مما يتسبب في انقطاع الطريق، بالإضافة إلى اللجم الأعلى المؤدي لمركز خشم عنقار ومركز كحلا واللجم الأسفل ووادي الخيا وعدد من المراكز والمواقع .