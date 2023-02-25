"الشادي" يشدو للوطن في مكتبة "المؤسس" احتفالًا بـ"التأسيس"

تنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، بعد غد الاثنين، على المسرح الرئيسي، أمسية شعرية احتفاءً بـ"يوم التأسيس"، كذكرى عزيزة يستحضر من خلالها الجميع الإرث التاريخي الممتد لثلاثة قرون؛ حيث شهدت حضارة سعودية ضاربة في الجذور والأصالة.
الأمسية الشعرية يديرها الإعلامي هاني الشحيتان، ويصدح عبرها شاعر الوطن الدكتور صالح الشادي، بأجمل النصوص والقصائد الوطنية المتفردة، نظمًا ومعنى، بحضور العديد من الأدباء والمثقفين.
وقدّم "الشادي" على مدى مسيرته الشعرية، العديد من الأوبريتات الوطنية والقصائد المغناة لكوكبة من نجوم الغناء العربي؛ منها: أوبريت الجنادرية السابع "كفاح الأجيال"، وأبريت "المعالي"، وأوبريت المدينة المنورة.
وأوبريت "مليك القلوب" بالعربية الفصحى، الذي تَغنى به خمسة عشر فنانًا من النجوم العرب، ولحّنه عبادي الجوهر؛ فضلًا عن أوبريت الجوف، وأوبريت "درة الشرق"، وأوبريت "قبلة الأرواح"، وأوبريت "قبلة الأوطان"، وغيرها.
كما تَغنى له العديد من النجوم العرب من بينهم: طلال مداح، ومحمد عبده، وسميرة سعيد، وعبادي الجوهر، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وعبدالله رويشد.
وأصدر العديد من المؤلفات على رأسها دواوين: للوطن شعر شعبي، ذكريات، نون الدجى، أكاذيب الرجال، ولا يفترسك البرد، وعلى العتبة، والعديد من المؤلفات الأخرى.
يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز منذ إنشائها، وهي تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق أهدافها المشتملة على: نشر الثقافة وحفظ التراث وصناعة المعرفة والتواصل بين الأجيال.
كما رفدت الذاكرة العربية بمشروعات ثقافية رائدة وجوائز عالمية، وشيّدت العديد من الفروع داخل المملكة وخارجها؛ لنشر الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية بأهمية المعرفة والثقافة والصلة بالكتاب، والمشاركة في مختلف الفعاليات.