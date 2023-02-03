تقرير "سقيا" مكة المكرمة: مكتب بالطائف.. ومشروع تركيب 1000 محطة تنقية وبرادة

كشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر يناير 2023م عن مواصلة الجمعية تنفيذ برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، بتوفير المياه النقية والباردة. وقد بلغ عدد عبوات السقيا الموزعة في محطات النقل ومساجد مكة المكرمة 148.784 عبوة، كما تم توزيع 217.480 عبوة في برنامج سقيا المساجد، و16.200 عبوة للأربطة، كما شمل برنامج سقيا الجمعيات الخيرية 37.240 عبوة.
فيما تم تأمين مغاسل الموتى بـ19.440 عبوة، إضافة إلى توزيع 2080 عبوة في الأماكن العامة، كما استفاد من برنامج سقيا العمالة 262 عاملاً.
وبحسب التقرير، فقد قامت الجمعية بافتتاح مكتبها في محافظة الطائف بهدف متابعة تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة بالصهاريج شهريًّا في قرى وهجر محافظة الطائف، بالتعاون مع "وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، وكذلك سقيا المساجد ومواقيت الإحرام، والتأكد من خدمة مستفيديها داخل محافظة الطائف، وفي القرى والهجر ، إضافة إلى التعريف بمشاريعها وبرامجها الخيرية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية بدأت المرحلة الثالثة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة. مضيفًا بأن الجمعية قدمت 35 مبادرة تطوعية، نتج منها مشاركة 296 متطوعًا ومتطوعة، نفَّذوا خلالها 1602 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 3610 ريالات، وبلغت نسبة رضا المتطوعين وفق منصة العمل التطوعي 100%.
وكشف "ابن درهم" عن تجاوز تبرعات وقف السقيا التابع للجمعية بالعاصمة المقدسة 13 مليون ريال، مؤكدًا سعي الجمعية بعد اعتماد التصاميم وإصدار رخصة البناء إلى بناء مركز تجاري إداري في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، يُصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر رقمَي الجمعية (0506668129 ـ 0533317455)، أو من خلال متجرها الإلكتروني store.soqia.org.sa .