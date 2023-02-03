تقرير "سقيا" مكة المكرمة: مكتب بالطائف.. ومشروع تركيب 1000 محطة تنقية وبرادة

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية بدأت المرحلة الثالثة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة. مضيفًا بأن الجمعية قدمت 35 مبادرة تطوعية، نتج منها مشاركة 296 متطوعًا ومتطوعة، نفَّذوا خلالها 1602 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 3610 ريالات، وبلغت نسبة رضا المتطوعين وفق منصة العمل التطوعي 100%.