"ديوانية آل حسين" توقّع اتفاقية شراكة مع "وادي القرى الثقافي" بالعلا

وقال "البلوي": إن مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا، يعدّ "ديوانية آل حسين" التاريخية، نموذجًا وطنيًّا احترافيًّا لتنظيم الفعاليات الثقافية والأدبية والاجتماعية؛ لما تتمتّع به من عراقة وتاريخ طويل يمتدّ لأكثر من مائة عام.