"ديوانية آل حسين" توقّع اتفاقية شراكة مع "وادي القرى الثقافي" بالعلا

وقّعت "ديوانيةُ آل حسين" التاريخية في مدينة الرياض، اليوم الخميس، مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا؛ اتفاقيةَ شراكة مجتمعية ثقافية، ضمن البرامج والفعاليات التي تنفّذها الديوانية.
وقّع عن ديوانية "آل حسين" التاريخية، عبدالعزيز بن سليمان الحسين، ومجلس وادي القرى الثقافي بالعلا الدكتور سالم البلوي، بحضور عدد من رموز العمل المجتمعي والثقافي.
وتضمّنت هذه الاتفاقيةُ: التعاونَ والتكامل في تنظيم مبادرات ثقافية أدبية مجتمعية مشتركة، وتبادل الخبرات العملية الثقافية.
وعبّر الدكتور سالم عبدالرحمن البلوي، عن سعادته بهذه الاتفاقية، والتي تعدّ استكمالًا لتعاون سابق في عدد من المبادرات الوطنية والتوعوية.
وقال "البلوي": إن مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا، يعدّ "ديوانية آل حسين" التاريخية، نموذجًا وطنيًّا احترافيًّا لتنظيم الفعاليات الثقافية والأدبية والاجتماعية؛ لما تتمتّع به من عراقة وتاريخ طويل يمتدّ لأكثر من مائة عام.
من جانبه أكّد عبدالعزيز الحسين اعتزازه بالشراكة مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا، وعطائه الثقافي ومبادراته النوعية.
ونوّه إلى أنّ عدد الحضور أكّد أهمية مثل هذه الشراكات لما يخدم مصلحة الوطن ونشر الوعي الثقافي الوطني والمعرفي الإيجابي.