بمشاركة إدارة التعليم والجهات الحكومية.. "سراة عبيدة" تحتفي باليوم الوطني الـ92

عقب ذلك ألقى محافظ سراة عبيدة كلمةً رحّب فيها بالحضور، مهنئًا القيادة الحكيمة بهذه المناسبة ومجددًا الولاء لهم، وموجهًا شكره للعاملين في لجان الحفل على ما بذلوه من جهود مباركة لإنجاحه.