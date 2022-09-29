بمشاركة إدارة التعليم والجهات الحكومية.. "سراة عبيدة" تحتفي باليوم الوطني الـ92

احتفلت محافظة سراة عبيدة، بمشاركة إدارة التعليم والجهات الحكومية في المحافظة باليوم الوطني الـ92، برعاية محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وبحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ومديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها.
وانطلقت فعاليات الحفل بالنشيد الوطني السعودي، ثم بدأ البرنامج الخطابي المُعَد لهذه المناسبة الوطنية الغالية بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم.
عقب ذلك ألقى محافظ سراة عبيدة كلمةً رحّب فيها بالحضور، مهنئًا القيادة الحكيمة بهذه المناسبة ومجددًا الولاء لهم، وموجهًا شكره للعاملين في لجان الحفل على ما بذلوه من جهود مباركة لإنجاحه.
وقدم مدير تعليم سراة عبيدة كلمةً هنّأ فيها الأسرة الحاكمة باليوم الوطني الـ92؛ مشيدًا بدور قادة هذه البلاد في النهوض بها ونقلها نقلةً نوعيةً وجبارة في شتى الميادين، واختتم كلمته بقوله: "علينا أن نقول بملء أفواهنا (هي لنا دار)؛ لأنها مأزر الإسلام ومهبط الوحي".
عقب ذلك قدّم عدد من الطلاب فقرة حوارية بعنوان "أطهر ثرى"، ومن ثم اختُتم الحفل بأوبريت وطني شارك فيه الحضور بألعاب الموروث الشعبي؛ معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بالذكرى الـ92 لتأسيس هذا الوطن الغالي.