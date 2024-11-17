"تعليم الطائف"ينظم لقاءً لتعزيز الترابط والتواد بين منسوبيه تزامنًا مع اليوم العالمي للتسامح

نفذت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ، برنامج عودة للكوادر الإدارية والإشرافية في إدارة التعليم والذي يهدف إلى زيادة الترابط والتواد والتواصل بين منسوبي الإدارة ، وذلك متزامنًا مع إعداد برنامج بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، تضمن عددًا من الفقرات وذلك في بهو الإدارة بالفيصلية بمشاركة عددٍ من الطلاب والطالبات.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، ومساعديه ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات.
وصرّح "الغامدي" بأن هذا الاحتفاء يأتي لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش وإبراز وسطية منهج المملكة العربية السعودية المعتدل والذي يأتي انطلاقًا من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
وكانت الإدارة قد نفذت فعاليّة عودة لمنسوبات التعليم في مبنى الإدارات النسائية دعت فيها الجميع إلى التسامح والعمل بروح الفريق الواحد والحرص على التعامل الحسن.
يُشار إلى أن اليوم الدولي للتسامح يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام واحتفاء الإدارة بدأ من اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس في المدارس.