"تعليم الطائف"ينظم لقاءً لتعزيز الترابط والتواد بين منسوبيه تزامنًا مع اليوم العالمي للتسامح

نفذت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ، برنامج عودة للكوادر الإدارية والإشرافية في إدارة التعليم والذي يهدف إلى زيادة الترابط والتواد والتواصل بين منسوبي الإدارة ، وذلك متزامنًا مع إعداد برنامج بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، تضمن عددًا من الفقرات وذلك في بهو الإدارة بالفيصلية بمشاركة عددٍ من الطلاب والطالبات.