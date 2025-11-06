رئيس لجنة مراكز الرعاية النهارية بعسير يزور جمعية حياة للتوحد بالمجاردة

استقبلت جمعية حياة للتوحد بمحافظة المجاردة امس ؛ رئيس لجنة مراكز الرعاية النهارية بمنطقة عسير في زيارة تهدف إلى الاطلاع على برامج الجمعية وخدماتها التأهيلية المقدمة لأطفال اضطراب طيف التوحد وأسرهم.
واستعرضت مديرة الجمعية جميلة الشهري أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الجمعية إلى جانب خططها المستقبلية في مجالات التأهيل والعلاج والدعم الأسري ومساهمتها في تمكين ذوي اضطراب التوحد بالمجتمع.
من جانبه أشاد رئيس اللجنة بما شاهده من جهود وإنجازات مؤكدًا أن جمعية حياة تمثل نموذجًا واعدًا في خدمة فئة التوحد بمحافظة المجاردة.
تأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام اللجنة بمتابعة المراكز والجمعيات المتخصصة وتعزيز التعاون بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
وكان قد افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في 22 اكتوبر المنصرم مركز جمعية " حياة للتوحد في المجاردة " بتهامة عسير، ليخدم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في المجاردة والمحافظات المحيطة ، وأعلن دعمه للمركز بمبلغ 100 ألف ريال.