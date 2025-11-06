رئيس لجنة مراكز الرعاية النهارية بعسير يزور جمعية حياة للتوحد بالمجاردة

وكان قد افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في 22 اكتوبر المنصرم مركز جمعية " حياة للتوحد في المجاردة " بتهامة عسير، ليخدم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في المجاردة والمحافظات المحيطة ، وأعلن دعمه للمركز بمبلغ 100 ألف ريال.