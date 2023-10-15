"تعليم جدة" يطلق مبادرة "زيّنها" لتحسين المشهد الحضري على جدران المدارس

وشاركت "اللهيبي" الطلاب في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وإزالة المظاهر غير الحضارية من على جدران المدارس، إلى جانب تعزيز السلوك الإيجابي في نفوس الطلاب والطالبات، وترسيخ أهمية العمل التطوّعي لديهم من خلال تنفيذ المبادرة في 19 مدرسة، خلال المرحلة الأولى من المبادرة.