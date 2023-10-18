"رئيس جامعة الملك خالد" يبحث ومدير تعليم عسير آليات تحقيق الجودة واستثمار الكوادر

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بمدير عام التعليم بمنطقة عسير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التي تعزز سبل التعاون بين الطرفين، في سبيل العمل بشكل متكامل لخدمة مجتمع المنطقة وتحقيق التنسيق بين الجانبين.