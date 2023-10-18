"رئيس جامعة الملك خالد" يبحث ومدير تعليم عسير آليات تحقيق الجودة واستثمار الكوادر

استقبل رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس بمكتبه بالمدينة الجامعية بالفرعاء، مدير عام التعليم بمنطقة عسير، فهد بن صالح عقالا.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بمدير عام التعليم بمنطقة عسير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التي تعزز سبل التعاون بين الطرفين، في سبيل العمل بشكل متكامل لخدمة مجتمع المنطقة وتحقيق التنسيق بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهتين، في ضوء الاتفاقيات المبرمة والتعاون المشترك، في عدة مجالات تعليمية وتدريبية وتأهيلية.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية رعاية الموهوبين وآليات ذلك، وكذلك الدور المنوط بعمادة القبول والتسجيل في تثقيف طلاب المرحلة الثانوية بسياسات القبول، والدور المحوري لكلية التربية في تبادل الخبرات والاستشارات في مجال التطوير وتحقيق الجودة والاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية.