"رعاية أيتام الرياض" تُشارك في "يوم المهنة 2023"

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في "يوم المهنة 2023"، بجناح تعريفي في "معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب"، وذلك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري.