"رعاية أيتام الرياض" تُشارك في "يوم المهنة 2023"

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في "يوم المهنة 2023"، بجناح تعريفي في "معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب"، وذلك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري.
نُظّم المعرض تحت شعار "طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني"، وبرعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وتضمّن جناح "إنسان" مطبوعات وإصدارات الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين عبر 21 فرعًا في محافظات منطقة الرياض.
ووزّعت "بروشورات" ومطويات تعريفية بخدمات "إنسان" والأنشطة المتنوعة التي تنفذها للأسر المستفيدة.
كما عرّف الجناحُ الزوارَ والمشاركين بالبرامج النوعية التي تتبنّاها الجمعية لأبنائها، كبرامج التمكين والبرامج التدريبية، وأوجه الكفالة، والإسكان وأوقاف الجمعية والرعاية التعليمية والصحية والخدمات الأساسية والموسمية.