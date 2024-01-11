"جامعة كاوست" تختتم دورة تعلم الآلة الصغيرة لطلاب المرحلة الجامعية

وأفادت هذه الدورة أكثر من 30 متدربًا ومتدربة من طلاب الجامعات في اتخاذ قرارات ذكية وفورية في تطبيقات متنوعة، مثل الطبية والصناعية؛ مما يعزز اتصالها وقابليتها للتكيف مع احتياجات المستخدمين، ويسهم في بناء مستقبلهم العلمي، كما وفّرت نظرة عامة على المفاهيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها أنظمة TinyML. وقدّمت مختلف تقنيات الاستشعار المستخدمة في هذه الأنظمة، بالإضافة إلى طرق جمع البيانات وتصفيتها ومعالجتها المسبقة.