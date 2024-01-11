"جامعة كاوست" تختتم دورة تعلم الآلة الصغيرة لطلاب المرحلة الجامعية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست -ممثلة في أكاديمية كاوست- بالتعاون مع مركز اليونسكو عبدالسلام الدولي للفيزياء النظرية، وكرسي اليونسكو في جامعة كاوست؛ عن ختام استضافة دورة تعلم الآلة الصغيرة.
وهدفت الدورة التي امتدت من ٤ حتى ١١ يناير الجاري، إلى التركيز على دمج وظائف تعلم الآلة في الأنظمة المدمجة منخفضة الطاقة، كما سعت إلى سد الفجوة بين تعلم الآلة والبنية التحتية متزايدة الانتشار لإنترنت الأشياء، من خلال توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي لتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة.
وأفادت هذه الدورة أكثر من 30 متدربًا ومتدربة من طلاب الجامعات في اتخاذ قرارات ذكية وفورية في تطبيقات متنوعة، مثل الطبية والصناعية؛ مما يعزز اتصالها وقابليتها للتكيف مع احتياجات المستخدمين، ويسهم في بناء مستقبلهم العلمي، كما وفّرت نظرة عامة على المفاهيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها أنظمة TinyML. وقدّمت مختلف تقنيات الاستشعار المستخدمة في هذه الأنظمة، بالإضافة إلى طرق جمع البيانات وتصفيتها ومعالجتها المسبقة.
فضلًا عن ذلك، قدّمت الدورة عرضًا عمليًّا لمنصات وبروتوكولات الإنترنت للأشياء السائدة؛ موضحةً قدرتها على إقامة اتصالات بين المستشعرات والمحركات وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. لاكتشاف الاعتبارات الأخلاقية وقضايا الخصوصية المرتبطة بالإنترنت؛ لتعزيز فهم شامل لهذه الجوانب الحرجة في سياق أنظمة TinyML.