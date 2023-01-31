"همة" ترفد الجمعيات الأهلية بـ 100 متخصصة إعلام رقمي في 3 سنوات

رفدت جمعية التنمية البشرية "همة" القطاع غير الربحي بـ 100 محترفة إعلام اتصال مؤسسي ورقمي استفادت منهن 80 جمعية أهلية على مدار 3 سنوات هي عمر البرنامج الذي اُختتمت فيه النسخة الثالثة بتأهيل 33 متخصصة في مهنة التسويق والتواصل الرقمي، في خطوة تستهدف رفع جودة عمليات التواصل الرقمي وزيادة حوكمة خدمة العملاء، بالإضافة إلى تسويق المبادرات والمشروعات الخيرية وتحسين الصورة الذهنية، وتعزيز الوجود الرقمي للمنظمات غير الربحية في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 بما يُسهم في زيادة تمكين المرأة ورفع معدلات توظيفها.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "همة" بداح القحطاني لـ"سبق" أن برنامج "بارعة التواصل الرقمي" يهدف إلى تدريب السيدات بين عمر
18و 38 سنة، علـى مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وخدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الاحتراف بواقع 48 ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة، يعقبه تدريب عملي لمدة 30 يومًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج ومن ثم توظيفهن.
وأضاف أن "همة" أخذت على عاتقها منذ تأسيسها عام 1438هـ في مدينة الرياض، السعي إلى خدمة أفراد المجتمع وبمجال تركيز أكبر على الشباب والشابات لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم من خلال التدريب والتأهيل والتوجيه والتمكين والدراسات والاستشارات للمشاركة في الحياة العملية بكل ثقة واقتدار، كما تعمل على تأهيل العاملين في القطاع غير الربحي وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم.
وقال "القحطاني" إن الجمعية تسعى إلى المساهمة في البناء الحضاري للوطن من خلال بناء الكوادر البشرية، تحقيق التنمية البشرية في جميع المناطق والمناطق المحتاجة على وجه الخصوص، الارتقاء بمستوى المواطن علمًا وعملاً من خلال التدريب والتأهيل، المساهمة في الارتقاء بقدرات العاملين في الجهات التطوعية، إعداد وتأهيل العناصر الشابة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، والمساهمة في خدمة المجتمع.
من جانب آخر اختتمت جمعية التنمية البشرية "همة" برنامج بارعة التواصل الرقمي 3 والذي انتهى بتأهيل 32 امرأة على مهنة التسويق والتواصل الرقمي، وذلك ضمن أعمال النسخة الثالثة من البرنامج والذي عني بتأهيل مختصات التسويق والتواصل الرقمي، وإدارة المحتوى وذلك بالتعاون مع إدارة التمكين المجتمعي بوكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية، وذلك من أجل تحسين الحضور الرقمي للمنظمات غير الربحية، كما سلمت نسخة من التقرير الختامي لمؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح الأهلية.
ويهدف برنامج بارعة التواصل الرقمي لتدريب احترافي للمرأة على مهارات التسويق والتواصل الرقمي ويشمل دورات تدريبية احترافية بمجموع 76 ساعة تدريبية معتمدة في مجال التسويق الرقمي، وصناعة وإدارة المحتوى، والتواصل الرقمي، وبناء الصورة الذهنية، وخدمة العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء بنك الأسئلة وإدارة الإعلانات وعمل حملة التسويق، وتحسين الظهور الإعلامي على محرك بحث وخرائط قوقل، ويحوي تطبيقًا عمليًا لمدة 45 يومًا تقدم من خلاله أكثر من 13 خدمة ومنتجًا، وتنتهي برصد الساعات التطوعية التي نفذت.
يُذكر أن البرنامج فكرة وتنفيذ جمعية التنمية البشرية همة، وبدعم ومنح من مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميح الأهلية، وبتعاون إستراتيجي مع إدارة التمكين المجتمعي بوكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية، ويركز على الشباب والشابات لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم لتجهيزهم وتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرصهم التنافسية انسجامًا وتوافقًا مع مستهدفات الرؤية الطموحة للسعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها الريادية.