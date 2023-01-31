"همة" ترفد الجمعيات الأهلية بـ 100 متخصصة إعلام رقمي في 3 سنوات

ويهدف برنامج بارعة التواصل الرقمي لتدريب احترافي للمرأة على مهارات التسويق والتواصل الرقمي ويشمل دورات تدريبية احترافية بمجموع 76 ساعة تدريبية معتمدة في مجال التسويق الرقمي، وصناعة وإدارة المحتوى، والتواصل الرقمي، وبناء الصورة الذهنية، وخدمة العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء بنك الأسئلة وإدارة الإعلانات وعمل حملة التسويق، وتحسين الظهور الإعلامي على محرك بحث وخرائط قوقل، ويحوي تطبيقًا عمليًا لمدة 45 يومًا تقدم من خلاله أكثر من 13 خدمة ومنتجًا، وتنتهي برصد الساعات التطوعية التي نفذت.