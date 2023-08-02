مؤسسة الأمير محمد بن فهد تقيم دورة "تنسيق الورود والزهور" لفتيات متلازمة داون

نظّم مركز متلازمة داون بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، دورة تنسيق الزهور والورود على الطريقة اليابانية لفتيات متلازمة داون، قدمتها المدربة بدرية البياهي، وتستمر ثلاثة أسابيع .
وقال مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني إن المؤسسة جنّدت جميع إمكاناتها بشكلٍ فاعل للقيام بدورها السامي والجليل من خلال تقديم أنواع الدورات التدريبية والتأهيلية لذوي متلازمة داون، لتجاوز إعاقتهم والاندماج مع المجتمع كأفراد منتجين وفق أساليب علمية متقدمة على أيدي مدربات متخصصات يحسنون التعامل مع هذه الفئة؛ سعيًا من المؤسسة إلى إيجاد فرص عمل مناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم .
يُذكر أن المؤسسة أقامت مؤخرًا العديد من الدورات لفئة متلازمة داون؛ حيث أقامت دورة مهارات صناعة العطور، لفئة "متلازمة داون للفتيات"، على مدى شهر، في مقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية، لصقل المهارات الحرفية للمتدربات، وإكسابهن إمكانية صناعة العطور الشخصية وفقًا للمقاييس المعتمدة في مجالات صناعتها.
وللبنين من فئة متلازمة داون، تم إقامة دورة في النطق والتخاطب، التي تهدف لتطوير المهارات اللغوية للتواصل والاندماج مع الآخرين، كما تساهم في تعزيز جانب الثقة بالنفس، واكتساب المزيد من المفردات اللغوية.