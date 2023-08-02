مؤسسة الأمير محمد بن فهد تقيم دورة "تنسيق الورود والزهور" لفتيات متلازمة داون

يُذكر أن المؤسسة أقامت مؤخرًا العديد من الدورات لفئة متلازمة داون؛ حيث أقامت دورة مهارات صناعة العطور، لفئة "متلازمة داون للفتيات"، على مدى شهر، في مقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية، لصقل المهارات الحرفية للمتدربات، وإكسابهن إمكانية صناعة العطور الشخصية وفقًا للمقاييس المعتمدة في مجالات صناعتها.