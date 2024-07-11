أمانة الطائف تنفذ حملة "أنت كفو" التثقيفي بمتنزه الردف السياحي

انطلقت فعاليات مبادرة أمانة الطائف "أنت كفو" في متنزه الردف، للتوعية والتثقيف المجتمعي للحفاظ على النظافة والمرافق العامة وهي المبادرة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، وتتضمن حملة توعوية معززة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتركيز على دور ومشاركة المجتمع في التنمية والازدهار، ودعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في سبيل معالجة مظاهر التشوه البصري.