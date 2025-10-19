"صحة مكة" تحتفي باليوم العالمي للحد من الكوارث بمشاركة واسعة من الجهات الصحية والقطاع غير الربحي

برعاية مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، نظم فرع الوزارة، ممثلًا في مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، فعالية اليوم العالمي للحد من الكوارث، وذلك في “مول الحجاز” بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات الصحية الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، إلى جانب المستشفى السعودي الألماني.
وافتتح الفعالية نيابة عن المدير العام، المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، الذي أوضح أن هذا الاحتفاء يُقام سنويًا في 13 أكتوبر، للتأكيد على أهمية الوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، والحد من آثارها، وتعزيز السياسات والمبادرات التي تبني مجتمعات قادرة على الصمود والتعافي.
وأكد العتيبي أن الحدث يهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة وإدارة الكوارث، مشيرًا إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال من خلال التعاون الدولي، ونشر ثقافة السلامة والوقاية البيئية.
واختُتمت الفعالية بتكريم الجهات المشاركة، وتنظيم جولة ميدانية في المعرض التوعوي المصاحب، الذي قدم للزوار معلومات وإرشادات مهمة حول الاستعداد والتعامل مع الأزمات والكوارث.