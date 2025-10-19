"صحة مكة" تحتفي باليوم العالمي للحد من الكوارث بمشاركة واسعة من الجهات الصحية والقطاع غير الربحي

وافتتح الفعالية نيابة عن المدير العام، المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، الذي أوضح أن هذا الاحتفاء يُقام سنويًا في 13 أكتوبر، للتأكيد على أهمية الوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، والحد من آثارها، وتعزيز السياسات والمبادرات التي تبني مجتمعات قادرة على الصمود والتعافي.