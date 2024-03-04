"جماعة".. لجنة الجبيل للطوارئ تستعرض تجاربها أمام زوار معرض اليوم العالمي للدفاع المدني

جدير بالذكر أن لجنة الجبيل للطوارئ "جماعة" هي لجنة تطوعية أنشئت عام ١٩٨٣م، وتعتبر أول لجنة تطوعية معترَف بها من قِبَل وزارة الداخلية؛ حيث تعمل جاهدة في تنسيق وتطوير الخطط والإجراءات الاستباقية للتعامل مع الحوادث والطوارئ في القطاع الصناعي، كما تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات الصناعية؛ لضمان الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، في إطار سعيها لتعزيز سلامة المجتمع والمحافظة على البيئة.