"جماعة".. لجنة الجبيل للطوارئ تستعرض تجاربها أمام زوار معرض اليوم العالمي للدفاع المدني

تشارك لجنة الجبيل للطوارئ "جماعة" في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام في الفترة من 3- 5 مارس في الظهران "اكسبو" تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وأوضح منسق العمليات في لجنة الجبيل للطوارئ عبدالله الغامدي، أن المشاركة في المعرض تأتي بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات التقنية التي تساهم في دعم أعمال السلامة والوقاية والوعي بمفهوم الحماية من المخاطر، وأخذ التدابير الوقائية لحماية الأرواح والمكاسب الاقتصادية من الحرائق.
وأشار "الغامدي" إلى أن مشاركة اللجنة في المعرض تُعَد فرصة للزوار للوقوف على تجربة لجنة الجبيل للطوارئ "جماعة" التطوعية، في تنسيق الجهود بين الشركات الصناعية الأعضاء لرفع مستوى الجاهزية لمكافحة وإخماد الحرائق الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية؛ حيث يتم تنفيذ ما يقارب 40 فرضية سنويًّا في أكثر من 450 مصنعًا بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.
وأعرب عن أمله في أن يُسهم المعرضُ في تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الجهات المشاركة.
جدير بالذكر أن لجنة الجبيل للطوارئ "جماعة" هي لجنة تطوعية أنشئت عام ١٩٨٣م، وتعتبر أول لجنة تطوعية معترَف بها من قِبَل وزارة الداخلية؛ حيث تعمل جاهدة في تنسيق وتطوير الخطط والإجراءات الاستباقية للتعامل مع الحوادث والطوارئ في القطاع الصناعي، كما تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات الصناعية؛ لضمان الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، في إطار سعيها لتعزيز سلامة المجتمع والمحافظة على البيئة.