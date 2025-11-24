جمعية حائل التعاونية تُبرز تمورها وصناعاتها التحويلية في "عالم التمور" بالرياض

تُشارك الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور "عالم التمور" في نسخته السادسة، تحت عنوان: "الابتكار من أجل الاستدامة في سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور"، والذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2025، في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، وبرعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وقد أكملت الجمعية، برئاسة المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع، استعدادها للمشاركة من خلال عرض أصناف التمور التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب استعراض جهود حائل في الاستفادة من وفرة التمور وتحويلها إلى صناعات تحويلية تُنتج منتجات يكون التمر مكونًا رئيسًا فيها.
ويُعد قطاع التمور في منطقة حائل من أبرز الروافد الاقتصادية لأبناء المنطقة، حيث يعمل المزارعون على تسويق منتجاتهم عبر المتاجر الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب البيع المباشر في السوق المحلي والمشاركة في المهرجانات المتخصصة بمناطق المملكة المختلفة.
وقد ساهم استخدام أدوات الصناعات الحديثة، لا سيما في مجالي التغليف والتعبئة، في تحسين جودة التمور بحائل وزيادة فرص تسويقها وانتشارها.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يتناول عدة محاور من أبرزها:
تعزيز حماية النخيل في مواجهة التغير المناخي من خلال إدارة الآفات والأمراض بالحلول التكيفية.
الاستفادة من التقنيات الجينية والحيوية لتعزيز قدرة النخيل على التكيّف مع المناخ.
مستقبل تصنيع التمور عبر التوجهات الصناعية والتطبيقات الغذائية.