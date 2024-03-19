تعاونٌ بين "أمانة الباحة" والتجمع الصحي بالمنطقة في مجالات البحث العلمي والمبادرات التوعوية

وقّعت أمانة الباحة والتجمع الصحي بالمنطقة، مذكرة تعاون، بمقر الأمانة اليوم الاثنين؛ لتعزيز التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي، والمبادرات المجتمعية والتثقيفية والتوعوية، وإبراز الفعاليات والمناسبات.
وقّع المذكرةَ: أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري.
وتهدف مذكرة التعاون إلى توحيد الجهود في تقديم خدمات ومشاركات مجتمعية تعود بالفائدة على أفراد المجتمع وتخدم الجهود والخدمات التي تقدّمها الأمانة والتجمع الصحي.
وأكد الدكتور "السواط" أن مثل هذه الاتفاقيات تُسهِم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بين الأمانة وجهات القطاع الثالث، ضمن برنامج التحول الوطني في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والنهوض برفع مستوى الخدمات التنموية؛ استنادًا إلى أهمية تحقيق التعاون فيما بين الجهات لتحقيق المنفعة العامة للوطن.
يُذكر أن توقيع مذكرة التعاون يأتي في إطار حرص الأمانة على بناء الشراكات الفعالة بما ينعكس على جودة الخدمات، وسعيًا لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين.