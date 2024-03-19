تعاونٌ بين "أمانة الباحة" والتجمع الصحي بالمنطقة في مجالات البحث العلمي والمبادرات التوعوية

وأكد الدكتور "السواط" أن مثل هذه الاتفاقيات تُسهِم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بين الأمانة وجهات القطاع الثالث، ضمن برنامج التحول الوطني في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والنهوض برفع مستوى الخدمات التنموية؛ استنادًا إلى أهمية تحقيق التعاون فيما بين الجهات لتحقيق المنفعة العامة للوطن.