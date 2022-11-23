"الزايدي" يتفقد مشروعات بلدية الجموم وحديقة العزيزية وساحة الاحتفالات

واطلع "الزايدي" على أعمال الصيانة والتشغيل في حديقة العزيزية والتي شملت إعادة تأهيل وتشغيل النافورة التفاعلية وتفقد أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الإنارة الديكورية والتجميلية بجسر الجموم الرئيس وكذلك على مشروع حديقة الهجرة ومشروع ساحة الاحتفالات، والتقى عددًا من المستفيدين من مواقع الأسر المنتجة مستمعًا إلى احتياجاتهم.