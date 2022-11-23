"الزايدي" يتفقد مشروعات بلدية الجموم وحديقة العزيزية وساحة الاحتفالات

تفقد وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله الزايدي عدد مواقع المشروعات البلدية بمحافظة الجموم ووقف على أعمال تطوير وإعادة تأهيل مواقع العربات المتنقلة والحاضنات البلدية بحديقة الشهداء.
واطلع "الزايدي" على أعمال الصيانة والتشغيل في حديقة العزيزية والتي شملت إعادة تأهيل وتشغيل النافورة التفاعلية وتفقد أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الإنارة الديكورية والتجميلية بجسر الجموم الرئيس وكذلك على مشروع حديقة الهجرة ومشروع ساحة الاحتفالات، والتقى عددًا من المستفيدين من مواقع الأسر المنتجة مستمعًا إلى احتياجاتهم.
كما اجتمع "الزايدي" برئيس البلدية ومديري الإدارات وحثهم على متابعة المشروعات وتنفيذها حسب الخطة الزمنية لكل مشروع ووعد بتسهيل أي معوقات أو تحديات في العمل.