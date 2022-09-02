"تعليم الشرقية" يعتمد 14 فعالية في برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ92… هنا تفاصيلها

عقدت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة بلجنة المناسبات الاجتماع التحضيري للاحتفاء باليوم الوطني الـ92، بحضور مدير التعليم د.سامي بن غازي العتيبي وكافة أعضاء اللجنة أمس الخميس.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إن الاجتماع عرض العديد من الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها والتي تعكس الدور العظيم للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه –في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ وتأكيد الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.
وأضاف أن خطط برامج الاحتفاء باليوم الوطني تأتي وفقاً للهوية المعتمدة "هي لنا دار" حيث تعمل إدارة التعليم على هندسة عمليات البرامج الرئيسة والمصاحبة وتنفيذها اعتباراً من يوم الأحد 29/ 2/ 1444هـ ولمدة أسبوع كامل حيث يصادف اليوم الوطني الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022.
وأكد الباحص، أن إدارة التعليم أقرت 14 فعالية وبرنامجاً موجهة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي والمحلي إيماناً من إدارة التعليم بأهمية ربط الأبناء بالوطن الغالي وتوسيع مداركهم على أهمية الافتخار بقصة نجاح بناء وطنهم على يد المؤسس طيب الله ثراه والاعتزاز بدينهم الإسلامي الحنيف واستشعار نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وتجسيد حب الوطن والولاء له وتعميق قيم المواطنة لدى منسوبي التعليم والطلبة وكذلك تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لافتاً إلى تجسيد دور الآباء والأمهات والأجداد في بناء مجد وطنهم وحاضره.
وأبان الباحص، أن الفعاليات تشمل برنامج "الراية" للتعريف بالعلم السعودي وتقاليده ومكوناته والعناية به والتعريف بأهميته مع تجديد كافة الأعلام على جميع منشآت إدارة التعليم والمدارس بالإضافة إلى إطلاق "أوبريت وفلكلور الوطن" حيث تنفذه مجموعة من الطلاب والطالبات لإبراز جهود الملك المؤسس وتجسيد مشاعر الولاء وتعزيز الانتماء الوطني والتعريف بجهود الدولة التنموية.
وتطرق إلى أن إدارة التعليم ومكاتب التعليم ستطلق مسابقة رياضية وطنية بين المدارس تستهدف الطلاب ويصاحبها عدد من الفعاليات الوطنية تزامناً مع المناسبة، مشيراً إلى أداء الطلبة الأناشيد الوطنية من التراث والرقصات الشعبية والتعريف بتراث المملكة وأهم معالمها ضمن فعالية "حب الوطن" وبرنامج "بك نفخر يا وطن" التي تشمل كتابة مقالات ورسومات عن المشاريع الوطنية (نيوم –ذا لاين – العلا- القديّة – تطوير السودة – المدن الاقتصادية).
وأكد الباحص، أن البرامج تشمل "رؤية وطن" لتعريف الطلبة ببرامج رؤية المملكة 2030 والتعبير عن تلك البرامج بالكتابة عنها أو رسمها وفعالية "مصيّحة" التي تعكس التراث العريق المرتبط بالإبل وتقوم بها فرقة الهجانة ترفع عليها راية العز والتوحيد وتنفذ في مواقع تاريخية وتعليم الطلاب والطالبات ركوب الإبل، كما تطلق إدارة التعليم "جدارية حب الوطن" للمشاركة فيها من الطلبة بإشراف فريق متخصص برسومات فنية تمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل بالإضافة إلى برنامج آخر "دون حدك يا وطن" للاحتفاء باليوم الوطني مع جنودنا البواسل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإبراز الدور التكاملي للجهات الحكومية للذود عن الوطن.
وتابع أن البرامج المعتمدة تشمل "أمسية وطن الشموخ" يشارك بها نخبة من الشعراء من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور وبرنامج "أخو نورة" لكتابة مقالات للتأكيد على دور المرأة وأثرها في ترسيخ دعائم الوطن واهتمام قيادتنا بدورها العظيم وفعالية "رسم وتلوين العلم" كبرنامج فني لتلوين العالم وكتابة عبارات للتعبير عن حب الوطن وأيضاً" كتيب تلوين تعليمي" يبرز دور الملك عبدالعزيز (صقر الجزيرة) وأبرز الأماكن التي زارها من خلال منصة مدرستي.
وتنتهي الفعاليات والبرامج بـ"مسيرة وطن" التي تمثل مسيرة طلابية لنقل برامج الاحتفاء للمجتمع بمفهوم وحلة جديدة.
واختتم الباحص تصريحه بدعوة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالمشاركة الفعالة في برامج وفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني والتعبير عن هذه المناسبة الغالية بما يحاكي تاريخنا المجيد وحاضرنا الباهي ومستقبلنا الزاهر في ظل قادة هذه البلاد المقدسة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.