"تعليم الشرقية" يعتمد 14 فعالية في برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ92… هنا تفاصيلها

وأكد الباحص، أن البرامج تشمل "رؤية وطن" لتعريف الطلبة ببرامج رؤية المملكة 2030 والتعبير عن تلك البرامج بالكتابة عنها أو رسمها وفعالية "مصيّحة" التي تعكس التراث العريق المرتبط بالإبل وتقوم بها فرقة الهجانة ترفع عليها راية العز والتوحيد وتنفذ في مواقع تاريخية وتعليم الطلاب والطالبات ركوب الإبل، كما تطلق إدارة التعليم "جدارية حب الوطن" للمشاركة فيها من الطلبة بإشراف فريق متخصص برسومات فنية تمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل بالإضافة إلى برنامج آخر "دون حدك يا وطن" للاحتفاء باليوم الوطني مع جنودنا البواسل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإبراز الدور التكاملي للجهات الحكومية للذود عن الوطن.