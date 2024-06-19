جمعية "حركية" تهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

وقال "المطوع": إن ذلك أتى بتوفيق من المولى -عز وجل- ثم بتوجيهات ومتابعة ودعم كريم من قادة هذه البلاد، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان.