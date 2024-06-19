جمعية "حركية" تهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع، باسمه ونيابة عن منسوبي الجمعية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة نجاح موسم حج 1445هـ.
وقال "المطوع": إن ذلك أتى بتوفيق من المولى -عز وجل- ثم بتوجيهات ومتابعة ودعم كريم من قادة هذه البلاد، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان.
كما نوه إلى تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، والتي أثمرت تمكين جميع الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وأيضًا إعلان نائب أمير منطقة مكة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح موسم الحج 1445هـ.
وسأل المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والتوفيق في خدمة الإسلام والمسلمين.