جولات ميدانية... لجنة التوطين بنجران تتابع أعمالها بقطاع المكتبات والخدمات الطلابية

وقامت اللجنة بزيارة عدد 44 موقعًا في مختلف الانشطة المستهدفة ووجد أن أعداد السعوديين بلغ 99 سعوديًا و10 موظفات سعوديات، وبلغ أعداد الوافدين العاملين في المكتبات التي تم زيارتها 61 وافدًا من مختلف الجنسيات.