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جولات ميدانية... لجنة التوطين بنجران تتابع أعمالها بقطاع المكتبات والخدمات الطلابية

شملت زيارة 44 موقعًا في مختلف الأنشطة المستهدفة
جولات ميدانية... لجنة التوطين بنجران تتابع أعمالها بقطاع المكتبات والخدمات الطلابية
سبق
سبق

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران ومحافظة حبونا اليوم عدداً من الجولات الميدانية في نشاط المكتبات والخدمات الطلابية وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط المستهدف.

وقامت اللجنة بزيارة عدد 44 موقعًا في مختلف الانشطة المستهدفة ووجد أن أعداد السعوديين بلغ 99 سعوديًا و10 موظفات سعوديات، وبلغ أعداد الوافدين العاملين في المكتبات التي تم زيارتها 61 وافدًا من مختلف الجنسيات.

وقد تم إنذار عدد 2 منشأة، حيث تجاوزت نسبة التوطين في تلك الأنشطة أكثر من 71 %، وتم حصر عدد من الفرص العمل جاري لتجهيزها وشغلها بالسعوديين.

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