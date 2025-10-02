مشاركة دولية لطالب من تعليم الطائف في ملتقى علمي بالإمارات

وبهذه المناسبة، قدّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته، مشيدًا بدور المدرسة في رعاية المواهب وتنميتها، معربًا عن تطلعه لأن يقدم الغامدي وزملاؤه تمثيلًا مشرفًا لتعليم الطائف، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.