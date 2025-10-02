مشاركة دولية لطالب من تعليم الطائف في ملتقى علمي بالإمارات

في خطوة تعكس التميز في مجال رعاية الموهوبين وتعزيز الحضور العلمي على المستوى الدولي، يشارك الطالب وسام بن وائل يوسف الغامدي من أحد المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، في الملتقى العلمي التاسع عشر (MILSET) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُمثل الطالب الغامدي المملكة في هذا الحدث العلمي الدولي، مجسدًا مكانة طلاب تعليم الطائف في المحافل العلمية، والدعم المتواصل الذي يحظى به الموهوبون من المؤسسات التعليمية.
وبهذه المناسبة، قدّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته، مشيدًا بدور المدرسة في رعاية المواهب وتنميتها، معربًا عن تطلعه لأن يقدم الغامدي وزملاؤه تمثيلًا مشرفًا لتعليم الطائف، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.