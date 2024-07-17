"السواط" يكشف عن 7 عروض مسرحية.. و"الباحة" تستهدف أكثر من 2.5 مليون زائر

وأكد أمين منطقة الباحة أن هذه هي المرة الأولى التي يتضمن فيها مهرجان صيف الباحة عروضًا مسرحية ضمن فعاليّاته المختلفة إلى جانب الفعاليّات والحفلات الضخمة التي جرى الإعلان ضمن روزنامة صيف هذا العام، موضحًا أن المنطقة وبمتابعة من سمو أمير الباحة تسعى عبر هذه المناشط والفعاليّات الكُبرى إلى كسر حاجز 2.5 مليون زائر وسائح للمنطقة نظرًا لما تتمتع به المنطقة من طبيعة ساحرة وأجواء معتدلة، بالإضافة إلى المرافق والخدمات والبنية التحتية التي أكسبت الباحة سمعة جيدة وزخمًا قويًا باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المعتمدة لصيف السعودية هذا العام.