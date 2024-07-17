"السواط" يكشف عن 7 عروض مسرحية.. و"الباحة" تستهدف أكثر من 2.5 مليون زائر

كشف أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليّات الصيف الدكتور علي السواط عن قرب إطلاق برنامج "ليالي الباحة المسرحية" الذي تنظمه أمانة الباحة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون ومؤسسة كنترول ايفنت، وشركة الضباب الباحة سكاي وذلك خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري.
أوضح "السواط" أن البرنامج يُقام ضمن مهرجان "صيّف في الباحة تراها أروق"، ويتضمّن عروضًا مسرحية يشارك فيها أبرز النجوم الكبار من خارج المنطقة بمشاركة فنانين من أبناء وبنات الباحة، يطلّون على الجمهور والزوار عبر 7 عروض مسرحية تقدم للمرة الأولى في منطقة الباحة.
وأضاف "السواط" أن برنامج "ليالي الباحة المسرحية" سيقدم باقة من العروض المسرحية تتنوع ما بين الكوميدية، والاجتماعية، والوطنية والتي يغلب عليها جانب التشويق والدهشة وتخلق حالة ثقافية وفنية تنسجم مع الفعاليّات الترفيهية والأنشطة الصيفية لتتحول الباحة من خلال هذا التناغم إلى مساحة نابضة بالحياة مع مجموعة من العروض العالمية والحفلات الغنائية والعروض الشعبية وفنون الأزياء والتراث والطهي.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لصيف الباحة أنه سيتم خلال العروض المسرحية السحب على عددٍ من الجوائز القيّمة تشمل جوالات، وتذاكر شرائية، وتذاكر ألعاب، وتخفيضات لعددٍ من العلامات التجارية المنتشرة في سائر مواقع المهرجانات والفعاليّات.
ولفت "السواط" إلى أن العروض المسرحية تشمل كلاً من: مسرحية “للنساء فقط ” وستُقام على مسرح أمانة الباحة، ومسرح بلدية بلجرشي، ومسرح وسام البادية بالمندق وتختتم المسرحية عرضها على مسرح واجهة بلجرشي، فيما ستُقام مسرحية "لحمة وطن" على مسرح مهرجان أضواء الباحة، ومسرح وسام البادية، وتقيم عرضها الأخير على مسرح واجهة بلجرشي.
وأكد أمين منطقة الباحة أن هذه هي المرة الأولى التي يتضمن فيها مهرجان صيف الباحة عروضًا مسرحية ضمن فعاليّاته المختلفة إلى جانب الفعاليّات والحفلات الضخمة التي جرى الإعلان ضمن روزنامة صيف هذا العام، موضحًا أن المنطقة وبمتابعة من سمو أمير الباحة تسعى عبر هذه المناشط والفعاليّات الكُبرى إلى كسر حاجز 2.5 مليون زائر وسائح للمنطقة نظرًا لما تتمتع به المنطقة من طبيعة ساحرة وأجواء معتدلة، بالإضافة إلى المرافق والخدمات والبنية التحتية التي أكسبت الباحة سمعة جيدة وزخمًا قويًا باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المعتمدة لصيف السعودية هذا العام.