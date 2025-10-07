"السحيباني" يلتقي المندوب الموريتاني لتعزيز العمل الإسلامي المشترك

في إطار تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي، التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بنظيره الموريتاني معالي السيد المختار ولد داهي، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة، والمندوب الدائم المعتمد حديثًا لدى المنظمة.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقوية روابط العمل المشترك بين المندوبين الدائمين، بما يسهم في الارتقاء بأداء المنظمة وتحقيق أهدافها السامية، عبر تطوير آليات العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
كما استعرض اللقاء أوجه التعاون بين البعثتين في دعم أهداف المنظمة، وتعزيز التضامن الإسلامي والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وتطرّق اللقاء إلى آخر التطورات في إطار المنظمة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسلام في العالم الإسلامي، والدور المتنامي للمنظمة على مختلف المستويات.