"السحيباني" يلتقي المندوب الموريتاني لتعزيز العمل الإسلامي المشترك

في إطار تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي، التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بنظيره الموريتاني معالي السيد المختار ولد داهي، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة، والمندوب الدائم المعتمد حديثًا لدى المنظمة.