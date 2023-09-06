الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن آل سعود يشيد بإنجازات جمعية "كيان"

زار الأميرُ عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "خيركم"؛ ركنَ جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، والمشارك في المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري تحت شعار "مملكة الخير والعطاء"؛ حيث استمع إلى شرحٍ واف عن الجمعية وإنجازاتها وأهدافها من مدير إدارة التواصل خالد مدخلي.
وأبدى إعجابه بما شاهده في المعرض المصاحب لليوم الدولي للعمل الخيري من مشاركات هادفة، معربًا عن سعادته بزيارة ركن جمعية كيان للأيتام، وأثنى على كل ما تقوم به الجمعية من أعمال عظيمة لدعم وتمكين أبنائها الأيتام وما شاهده من إنجازات.
وكانت الجمعية قد شاركت بركن تعريفي عن الجمعية وأهدافها ومشاريعها وإنجازاتها في المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري تحت شعار "مملكة الخير والعطاء"، والذي نظمه فريق برويين التطوعي وجمعية معافاة الصحية، ورعاه الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مؤسسة "خيركم"، وأقيم في العثيم مول بحضور عدد من موظفي الجمعية.
وشارك فيه ما يقارب 20 جمعية تطوعية للمبادرات الإنسانية، والبرامج، والمشاريع، وكفالة الأيتام، والأعمال الإنسانية، وغيرهم الكثير.
وشهد ركن جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، تفاعلًا كبيرًا ومشهودًا من الزائرين والمهتمين والمتخصصين.
وأعربت غادة خياط الرئيس التنفيذي لجمعية "معافاة" الصحية المنظمة للمعرض مع فريق برويين، عن سعادتها بمشاركة جمعية "كيان" بالمعرض، وأشادت بإنجازات الجمعية وأعمالها ومشاريعها، وتمنّت لها التوفيق والتميز.
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الجمعية في اليوم الدولي للعمل الخيري تأتي إيمانًا منها بالمشاركة في جميع المناسبات المجتمعية والخيرية والأيام الدولية والعالمية؛ بهدف تحقيق أهدافها في التعريف بالجمعية وتواجدها في المحافل والمعارض والملتقيات، ولإبراز دورها في تنمية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة، في حين تم تكريم الجمعية بدرع من قِبل الأمير عبدالإله لدعمها في الأعمال الخيرية والإنسانية.