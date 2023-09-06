الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن آل سعود يشيد بإنجازات جمعية "كيان"

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الجمعية في اليوم الدولي للعمل الخيري تأتي إيمانًا منها بالمشاركة في جميع المناسبات المجتمعية والخيرية والأيام الدولية والعالمية؛ بهدف تحقيق أهدافها في التعريف بالجمعية وتواجدها في المحافل والمعارض والملتقيات، ولإبراز دورها في تنمية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة، في حين تم تكريم الجمعية بدرع من قِبل الأمير عبدالإله لدعمها في الأعمال الخيرية والإنسانية.