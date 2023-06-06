انطلاق ورشة "تطبيق إجراءات المشاريع البلدية للبنية التحتية" بالطائف

وقد افتتح أمين الطائف، فعاليات الورشة بكلمة قال فيها: إن تطبيق دليل إجراءات المشروعات البلدية للبنية التحتية، أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استجابة للتوجيهات السامية الكريمة لتحسين إجراءات مشروعات القطاع البلدي عمومًا، مما سيكون له الأثر الفعال في رفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق كفاءة الإنفاق، ضمن خطواتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.