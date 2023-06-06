انطلاق ورشة "تطبيق إجراءات المشاريع البلدية للبنية التحتية" بالطائف
نظمت أمانة الطائف، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل "تطبيق دليل إجراءات المشاريع البلدية للبنية التحتية PDM"، الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.
يأتي ذلك ضمن خطوات الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لحرص القطاع البلدي على رفع مستوى الجودة بالمشروعات، وفق متطلبات التصاميم الحضرية وتطوير البنية التحتية.
وجاءت الورشة برعاية أمين الطائف، المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، وحضور المشرف العام على مبادرات البنية التحتية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس طالب القبلان، وعدد من المختصين، ومشاركة أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة الباحة، والمختصين بأمانة الطائف وعشر بلديات مرتبطة.
وقد افتتح أمين الطائف، فعاليات الورشة بكلمة قال فيها: إن تطبيق دليل إجراءات المشروعات البلدية للبنية التحتية، أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استجابة للتوجيهات السامية الكريمة لتحسين إجراءات مشروعات القطاع البلدي عمومًا، مما سيكون له الأثر الفعال في رفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق كفاءة الإنفاق، ضمن خطواتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وأضاف "الرحيلي"، أن ذلك امتدادًا لحرص القطاع البلدي وإيمانه بأهمية الخدمات التي يقدمها، ولمساعدة المختصين على تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، حسب الممارسات الصحيحة في إدارة المشروعات، وبما يضمن تطوير البنية التحتية والوصول بالمدن السعودية للعالمية.
وقال: إن تطبيق دليل إجراءات المشروعات البلدية يكتسب أهميته في الوصول إلى معلومات مهمة وأساسية حول إجراءات مشروعات القطاع البلدي، مما يسهم بدوره في تنفيذها بطريقة مهنية وفعالة.
ولفت إلى أن تطبيق الإجراءات بشكل فعّال وممنهج وفقًا للمعايير العالمية، سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز قطاعات الاقتصاد الوطني، ويمكّن الأمانة من استيعاب الخبرات والتقنيات الحديثة وتطبيقها في المشروعات البلدية.
وأكد المهندس ناصر الرحيلي، أن أمانة الطائف كانت ومازالت سبّاقة في تبني المشروعات التطويرية وتنفيذها، وحريصة على إدارتها بكفاءة واقتدار.
وأوضح أن هذه الورشة ستثري فكر الحضور، وبخاصة المهندسين، كونها تتضمن تفاصيل دليل إجراءات المشروعات البلدية، ما يجعل استفادتهم منها خطوة مهمة لاستدامة المشروعات، وخفض نسبة تعثرها، وتطبيقها بأقصى مراحل الجودة بإذن الله.
ودعا المهندس ناصر الرحيلي، المشاركين في الورشة إلى التفاعل مع أهدافها والتي تتوافق مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الطموح نحو التميز، وتعزيز التكامل لتحقيق الريادة في إدارة مشاريع البنية التحتية في المدن كافة؛ لتحقيق أهداف الرؤية السعودية الطموحة بوصول ثلاث مدن سعودية إلى مراتب متقدمة في المدن العالمية.
وبين أن ذلك سيسهم في تحسين مستوى مخرجات مشروعات البنية التحتية بما يتوافق مع الممارسات والمواصفات العالمية على مستويات "التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، وجودة الأداء، والأمن والسلامة، والاستغلال الأمثل للموارد".
يذكر أن الورشة استعرضت عددًا من المحاور، شملت نظرة عامة لدليل إدارة المشروعات البلدية للبنية التحتية، والأثر المتوقع بعد التطبيق، والمراحل الأساسية لدورة حياة المشروع والمهام المطلوبة.
كما شملت المحاور، قائمة المشروعات المستهدفة، ومصفوفة مهام التشييد، وقوائم مراجعة الامتثال، ونموذج بطاقة متابعة تنفيذ المهام ولوحة الأداء، والمهام والبيانات المطلوبة.
ثم قدمت وكالة المشروعات بأمانة الطائف، عرضًا للأعمال والمشروعات البلدية وتفاصيل العمل والإجراءات، ثم تم توزيع المشاركين على حلقات النقاش الخاصة.
تبع ذلك تفعيل حلقات لتطبيق قوائم التحقق على المشروعات المستهدفة، وبحث ثمانية محاور، تضمنت: "الجودة، والصحة والسلامة والأمن والبيئة، وتقارير سير العمل، وطلبات فحص الأعمال، وإدارة المخاطر، وإدارة وثائق المشروع، والتدفقات النقدية، ومؤشرات الأداء".