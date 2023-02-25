"تعليم مكة" تخصص خطَّين أرضيَّين لتقديم الاستشارات لطلابها

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة الشؤون التعليمية بإدارة التوجيه الطلابي، خطَّين أرضيَّين للطلاب والطالبات؛ لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية خلال فترة الاختبارات، التي تبدأ يوم الأحد 1444/8/6هــ، وتستمر إلى يوم الخميس 1444/8/10 هــ.
وحدَّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة موعد استقبال المكالمات لطلب الاستشارات بأنواعها من الـ8:00 صباحًا إلى الـ12:00 ظهرًا، وذلك على الرقم: 0125500994 للبنين، و0125402667 للبنات.
من جانبهم، قدَّم عدد من أولياء الأمور شكرهم لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مطالبين بتمديد وقت استقبال اتصالات الطلاب واستشاراتهم نظرًا لكون وقت الاتصال يتوافق مع وجودهم في قاعات الاختبار؛ بما لا يتسنى لبعضهم الاتصال فيها.