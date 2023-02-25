"تعليم مكة" تخصص خطَّين أرضيَّين لتقديم الاستشارات لطلابها

من جانبهم، قدَّم عدد من أولياء الأمور شكرهم لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مطالبين بتمديد وقت استقبال اتصالات الطلاب واستشاراتهم نظرًا لكون وقت الاتصال يتوافق مع وجودهم في قاعات الاختبار؛ بما لا يتسنى لبعضهم الاتصال فيها.