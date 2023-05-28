بالتعاون مع الأمانة.. "الطائف الخضراء" تخصص 3000 شجرة لأحياء المحافظة

وأوضح "العتيبي" أنه تم استعراض الخطة التشغيلية لجمعية الطائف الخضراء لعام 2023 والتي اشتملت على 6 مبادرات نوعية تسعى من خلالها الجمعية للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والتي من أهدافها الوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد والتعويض عما لا يمكن التخلّص منه، والذي يمكن تحقيقه بسبل متعددة مثل استخدام السيارات النظيفة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة، بعيدًا عن التصنيع كثيف الإصدار للانبعاثات والتحوّل إلى مصادر الكهرباء الأكثر خضرة، مثل الرياح والطاقة الشمسية وكذلك التوسع في مبادرات التشجير.