بالتعاون مع الأمانة.. "الطائف الخضراء" تخصص 3000 شجرة لأحياء المحافظة

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي عن تخصيص الجمعية 3 آلاف شجرة لتشجير أحياء الطائف؛ بهدف رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزيادة نسبتها في المحافظة والإسهام في خفض درجات الحرارة، وتحسين جودة الهواء، وخفض استهلاك الطاقة في المحافظة.
وستعمل الطائف الخضراء جنبًا إلى جنب مع الأمانة لتنفيذ خطتها لتسهم في تحسين جودة الحياة في المحافظة، والارتقاء بها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمعية بأمين محافظة الطائف المهندس ناصر الرحيلي بحضور عدد من منسوبي الجمعية، واستعرض اللقاء أهداف الجمعية نحو الإسهام بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة صديقة للبيئة، كما تمت مناقشة أوجه التعاون والتكامل نحو تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في المحافظة، في ضوء توجيهات المحافظ الأمير سعود بن نهار.
وأوضح "العتيبي" أنه تم استعراض الخطة التشغيلية لجمعية الطائف الخضراء لعام 2023 والتي اشتملت على 6 مبادرات نوعية تسعى من خلالها الجمعية للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والتي من أهدافها الوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد والتعويض عما لا يمكن التخلّص منه، والذي يمكن تحقيقه بسبل متعددة مثل استخدام السيارات النظيفة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة، بعيدًا عن التصنيع كثيف الإصدار للانبعاثات والتحوّل إلى مصادر الكهرباء الأكثر خضرة، مثل الرياح والطاقة الشمسية وكذلك التوسع في مبادرات التشجير.