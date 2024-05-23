"تعليم جدة" تنظم لقاء "الاختبارات المركزية.. جودة وتحسين"

نظمت إدارة أداء التعليم بتعليم جدة، ممثّلة في وحدة القبول، اليوم الخميس، لقاء "الاختبارات المركزية.. جودة وتحسين".
جاء ذلك بحضور مديري ومديرات المدارس ومعلمي ومعلمات الصفوف والمواد المستهدفة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدارس "تعليم جدة".
وقال مدير إدارة أداء التعليم ماجد القحطاني، عقب افتتاحه اللقاء نيابة عن مدير عام التعليم: إن دور الاختبارات مهم في خلق فرص التحسين لأعمال المعلمين والمدارس، ووضع خطط مكافأة على مستوى كل المدارس؛ لمعرفة مخرجات طلابنا في الصف الثالث والسادس والثالث المتوسط، وبناء البرامج التصحيحية أو التعزيزية من مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن تلك الاختبارات تتسم بالعدل وتكافؤ الفرص لمعرفة مهارات الطلاب ومعارفهم؛ للتسهيل على المعلمين وطرح أنموذج للاطلاع عليه. من جانبه أوضح رئيس وحدة القبول بتعليم جدة الدكتور رمزي الزهراني، أن اللقاء حضره أكثر من ثلاثة آلاف من مديري ومديرات المدارس ومعلمي ومعلمات الصفوف والمواد المستهدفة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من مدارس جدة كافة.
واستعرض اللقاء عددًا من المحاور، تضمنت الاختبارات ودورها في التحسين ودور المدرسة في تنفيذ الاختبارات المركزية، إضافة لآلية المدرسة في استلام الأسئلة من الصفحة الإلكترونية المخصصة.
وتضمن افتتاح المجال لطرح مداخلات واستفسارات الحضور والإجابة عنها، وإقرار عدد من التوصيات.