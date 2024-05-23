"تعليم جدة" تنظم لقاء "الاختبارات المركزية.. جودة وتحسين"

وقال مدير إدارة أداء التعليم ماجد القحطاني، عقب افتتاحه اللقاء نيابة عن مدير عام التعليم: إن دور الاختبارات مهم في خلق فرص التحسين لأعمال المعلمين والمدارس، ووضع خطط مكافأة على مستوى كل المدارس؛ لمعرفة مخرجات طلابنا في الصف الثالث والسادس والثالث المتوسط، وبناء البرامج التصحيحية أو التعزيزية من مطلع العام المقبل.