انطلاق فعاليّات الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي بعفيف

دشن مستشفى عفيف العام عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك برعاية مدير المستشفى فهم بن ماضي المغيري، وبحضور عددٍ من مديري الجهات ذات العلاقة، في حديقة النافورة بالمحافظة.
وتضمنت أنشطة الحملة أركانًا توعوية للزائرين وبرامج ترفيهية للأطفال، تستهدف نشر المفاهيم التي تعزز من رفع ثقافة الحضور بالوقاية لهم ولذويهم من الإصابة مستقبلاً، لا قدر الله، بسرطان الثدي.
وأوضحت إدارة مستشفى عفيف أن العمل على نشر الوعي الصحي للحملة سيكون بمساهمة فرق التطوع الصحي لتصحيح مفاهيم الوقاية والإصابة بسرطان الثدي، يأتي بعدة برامج طوال العام، إضافة إلى تكثيف مواكبة التفعيل العالمي بشهر أكتوبر من كل عام للوقاية من المرض، حيث تميز هذا العام بمشاركات مختلفة ومتنوعة للجهات الحكومية والأهلية، وبتنافس مميز من شأنه أن يُسهم في وصول الهدف الرئيس إلى أكبر شريحة ممكنة، والوصول إلى مجتمع صحي.
وتأتي هذه الحملة بالتعاون المشترك مع مركز التنمية الاجتماعية، وبلدية محافظة عفيف وإدارة تعليم عفيف، وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية، وذلك تحت شعار "رايتك وردية".