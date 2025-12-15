انقلاب تريلا محمّلة بالرمل على طريق القويعية – الدوادمي دون تسجيل إصابات

في حادث مروري وقع صباح أول أمس السبت، انقلبت شاحنة من نوع "تريلا قلاب" محمّلة بالرمل على طريق القويعية – الدوادمي، بالقرب من مفرق الدويرة، دون تسجيل أي إصابات.
وتسبب الحادث في تناثر الحمولة وسط الطريق وإعاقة مؤقتة للحركة المرورية، قبل أن تباشر الجهات المختصة الموقع وتتخذ الإجراءات اللازمة، حيث تولى مخفر شرطة الحرملية تنظيم حركة السير وتأمين الموقع حفاظًا على سلامة العابرين.
ويُعد الطريق من المسارات الحيوية ذات الكثافة المرورية، ما استدعى استجابة عاجلة من شركة صيانة الطريق، التي حضرت بمعدات ثقيلة وعدد من العمالة، حيث جرى تنظيف الطريق وغسله بالكامل خلال وقت وجيز، لتعود الحركة إلى طبيعتها.