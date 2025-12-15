انقلاب تريلا محمّلة بالرمل على طريق القويعية – الدوادمي دون تسجيل إصابات

ويُعد الطريق من المسارات الحيوية ذات الكثافة المرورية، ما استدعى استجابة عاجلة من شركة صيانة الطريق، التي حضرت بمعدات ثقيلة وعدد من العمالة، حيث جرى تنظيف الطريق وغسله بالكامل خلال وقت وجيز، لتعود الحركة إلى طبيعتها.