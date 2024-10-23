بإشراف الملحقية الثقافية .. احتفال بتخرج الطلبة السعوديين بمدينة "بيرث" الأسترالية

ثم ألقيت قصائد وكلمات، وتغنّى الشاعر أحمد الربع بقصيدة حول الإصرار والطموح، وهنأ الدكتور سايمون واينتروب، الخريجين، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا، في حين ألقى عبدالله العلياني كلمةً باسم الخريجين.