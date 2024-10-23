بإشراف الملحقية الثقافية .. احتفال بتخرج الطلبة السعوديين بمدينة "بيرث" الأسترالية

نظّم نادي الطلبة السعوديين بمدينة بيرث احتفالًا خاصًا بتخرّج دفعة جديدة من مبتعثي المملكة لعام 2024/ 2025، بدعم وإشراف الملحقية الثقافية السعودية بأستراليا.
وجرى الاحتفال في رحاب جامعة كيرتن، بحضور أعضاء هيئة التدريس والإداريين من جامعات غرب أستراليا.
وبدأ بمسيرة الخريجين؛ حيث تقدّم 19 خريجًا وخريجةً من جامعات كيرتن وإديث كوان وجامعة غرب أستراليا، وعُزف السلام الملكي السعودي، ثم تُليت آيات من الذكر الحكيم.
من جانبه، عبّر رئيس النادي السعودي مساعد السلطان عن سعادته بنجاحات الخريجين، مشيدًا بدور النادي في دعم الطلبة وتوفير البيئة المناسبة لهم.
ورحّب صهيب الشريف بالحضور الكريم وأشاد بجهود الخريجين، ثم ألقى الدكتور عبدالباري التمني كلمةً أشاد فيها بجهود الخريجين، مؤكدًا دعم المملكة المستمر لهم.
ثم ألقيت قصائد وكلمات، وتغنّى الشاعر أحمد الربع بقصيدة حول الإصرار والطموح، وهنأ الدكتور سايمون واينتروب، الخريجين، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا، في حين ألقى عبدالله العلياني كلمةً باسم الخريجين.
وفي ختام الحفل، قدّم العازف أحمد الشمري مقطوعة موسيقية على البيانو، ثم وُزّعت الشهادات والهدايا التذكارية.
كذلك تزامن مع الحفل تنظيم معرض علمي أشرفت عليه مريم الدوسري وعمرو عريشي، عُرضت فيه إنجازات الخريجين البحثية والأكاديمية.
كما عُقِدَت جلسة استشارات حول التوظيف قدّمها علي الغامدي وفيصل بحر، قدّما فيها نصائح وإرشادات قيّمة للخريجين.
واحتفل النادي السعودي بالخريجين وعائلاتهم عبر البث المباشر، وعرض مقاطع مرئية وصوتية تهنئهم بتخرجهم.
وتميّز عدد من الخريجين بحصولهم على درجات علمية مختلفة، من بينهم علي الزهراني ومريم الدوسري وأحمد مجرشي، الذين تخرجوا في جامعات كيرتن وإديث كوان وغرب أستراليا في تخصصات متنوعة.
واختُتِمَ الحفل بمشاركة الأهالي عبر البث المباشر، وتوجيه التهنئة للخريجين؛ ما أضفى رونقًا مميزًا على المناسبة.