تعليم الطائف يعتمد 10 فرص لتأسيس جمعيات تعليمية غير ربحية

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في الطائف 10 فرص لتأسيس منظمات غير ربحية في مجالات التعليم، ودعت المهتمين والراغبين في تأسيس جمعيات تعليمية إلى التسجيل في أحد المجالات التعليمية المحددة.
وتشمل المجالات: التعليم العام، الطفولة المبكرة، تحسين البيئات التعليمية، بناء المهارات، ذوي الإعاقة، التعليم المستمر، الشؤون الصحية المدرسية، البنية الرقمية والتحول الرقمي، التطوير المهني، والأنشطة العلمية.
وأكد المدير العام للتعليم، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن هذه الفرص تأتي لدعم نمو القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.