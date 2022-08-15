"تعليم الليث" يرفع مستوى الجاهزية استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي خلال تفقده اليوم لعددٍ من المدارس للتأكد من جاهزيتها، ومتابعة سير أعمال الصيانة والنظافة الجارية فيها، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم به الإدارة، لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسباً وجاذباً لعودة المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ولضمان تحقيق أعلى المخرجات التعليمية والعملية، ومعايير السلامة المدرسية، في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم سخي وتمكين كبير لقطاع التعليم لإعداد جيل واعد ومتعلم ومثقف من طلابنا وطالباتنا، وبمتابعة وتوجيه معالي وزير التعليم ومعالي النائب وكافة قيادات الوزارة.