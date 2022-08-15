"تعليم الليث" يرفع مستوى الجاهزية استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

رفعت إدارة التعليم بمحافظة الليث مستوى الجاهزية استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد حيث تواصل، عمليات الصيانة والتشغيل للمدارس، وترميم وتجهيز ونظافة المباني المدرسية، وذلك ضمن خطة التهيئة والاستعداد التي تقوم بها الإدارة لرفع مستوى جاهزية مدارسها لاستقبال عودة الطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي 1444هـ.
وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي خلال تفقده اليوم لعددٍ من المدارس للتأكد من جاهزيتها، ومتابعة سير أعمال الصيانة والنظافة الجارية فيها، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم به الإدارة، لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسباً وجاذباً لعودة المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ولضمان تحقيق أعلى المخرجات التعليمية والعملية، ومعايير السلامة المدرسية، في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم سخي وتمكين كبير لقطاع التعليم لإعداد جيل واعد ومتعلم ومثقف من طلابنا وطالباتنا، وبمتابعة وتوجيه معالي وزير التعليم ومعالي النائب وكافة قيادات الوزارة.
وأعرب "الحازمي" عن شكره وتقديره لكافة القائمين على إدارة شؤون المباني والصيانة والتشغيل، والعاملين بها على جهودهم ومستوى إنجازهم، مطالباً كافة الإدارات والمكاتب والأقسام والمدارس، بالتعاون معهم لإنجاح خطة الصيانة والنظافة في ضوء البرنامج الزمني المحدد.
وقامت إدارة التعليم بتكليف أربعة فرق ميدانية لأعمال الصيانة وثلاث فرق لصيانة أجهزة التبريد والتكييف وفرقة ميدانية لنظافة المباني التعليمية، وتضم الفرق المكلفة " ٦" مهندسين و57 فنياً وعاملاً.