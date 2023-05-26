"صحي مكة" يطلق برنامجاً تدريبياً يستهدف تطوير مهارات 60 موظفاً على رأس العمل

وأوضح مدير مركز التجمع الصحي للتدريب الصحي بأن هذا البرنامج تم تصميمه لتلبية رؤية المملكة العربية السعودية للمساهمة في رحلة التحول في القطاع الصحي وتجويد الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتعريف المشاركين على اللوائح والأنظمة والتركيز على أخلاقيات المهن الصحية بالعيادات الخارجية للحد من نسبة المخالفات والأخطاء الشائعة وزيادة نسبة التوطين.