"صحي مكة" يطلق برنامجاً تدريبياً يستهدف تطوير مهارات 60 موظفاً على رأس العمل

أطلق مركز التجمع الصحي للتدريب الصحي بمكة المكرمة برنامجه التدريبي (مساعد طبيب العيادات الخارجية) بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الموارد البشرية مع نخبة متميزة من المدربين.
وشارك في البرنامج التدريبي 60 متدرباً بين موظفين على رأس العمل وباحثين عن العمل وبحضور نخبة من مدراء المجمعات الطبية بالقطاع الصحي الخاص وأعضاء من إدارة الالتزام بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير مركز التجمع الصحي للتدريب الصحي بأن هذا البرنامج تم تصميمه لتلبية رؤية المملكة العربية السعودية للمساهمة في رحلة التحول في القطاع الصحي وتجويد الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتعريف المشاركين على اللوائح والأنظمة والتركيز على أخلاقيات المهن الصحية بالعيادات الخارجية للحد من نسبة المخالفات والأخطاء الشائعة وزيادة نسبة التوطين.
يذكر أن البرنامج يستمر لمدة ٤ شهور تقريباً ويتضمن ملتقى لتوظيف الخريجين من البرنامج في القطاع الصحي الخاص.