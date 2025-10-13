"الحربي" يشيد بتعليم الطائف لتحقيقه قفزة نوعية في تسجيل الطلبة الموهوبين بـ"إبداع 2026"

شهدت الساعات الماضية إشادة رسمية بتعليم الطائف، حيث تلقى المدير العام للتعليم بالمحافظة، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، خطاب شكر وتقدير من وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب، الدكتور سعد بن عواض الحربي، نظير الجهود المبذولة والمميزة خلال المرحلة الأولى من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026".
وأوضح الخطاب أن تلك الجهود كان لها أثر بالغ في تحقيق نسبة تسجيل عالية للطلاب والطالبات، ما يعزز من ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، ويدعم تطلعات رعاية الطلبة الموهوبين، ويسهم في رفع كفاءاتهم بالمهارات البحثية والتقنية.
من جهته، نقل الدكتور الغامدي شكر وكيل الوزارة لفريق العمل القائم على برامج رعاية الموهوبين في المدارس، مثنيًا على دورهم في صقل وإبراز القدرات العلمية للطلبة، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والتميز.
كما وجّه شكره لإدارة تنمية القدرات ممثلة في قسم الموهوبين، على جهودهم الريادية في تنمية جيل مبدع ومتميز.
وقدم "الغامدي" التهاني للطلبة المسجلين في الأولمبياد، ومدارسهم وأسرهم، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة عمل تكاملي يعكس روح التميز والطموح في الميدان التعليمي، متطلعًا إلى استمرار العطاء والإنجاز.