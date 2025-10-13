"الحربي" يشيد بتعليم الطائف لتحقيقه قفزة نوعية في تسجيل الطلبة الموهوبين بـ"إبداع 2026"

شهدت الساعات الماضية إشادة رسمية بتعليم الطائف، حيث تلقى المدير العام للتعليم بالمحافظة، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، خطاب شكر وتقدير من وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب، الدكتور سعد بن عواض الحربي، نظير الجهود المبذولة والمميزة خلال المرحلة الأولى من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026".