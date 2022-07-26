سكان مخطط جوهرة محايل يشتكون من سرقة أغطية مناهل تصريف السيول

وأبانوا في خطاب موجه للمحافظة أن أحد السكان رصد أحد المعتدين وقام بتسجيل رقم لوحة مركبته مطالبين بسرعة القبض عليه وتطبيق النظام بحقه كون الاعتداء وقع على مخطط حكومي فضلاً عما يمكن أن ينتج عن ذلك من خطر على السكان والمارة حيث إن عمق بعض تلك المناهيل يصل إلى عشرة أمتار.