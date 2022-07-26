سكان مخطط جوهرة محايل يشتكون من سرقة أغطية مناهل تصريف السيول

شكا سكان مخطط جوهرة محايل جنوب المحافظة من توالي سرقة أغطية تصريف السيول مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحرك للقضاء على الظاهرة.
وتفصيلاً، قال سكان مخطط جوهرة محايل التابع للإسكان يشهد المخطط سرقة أغطية مشروع تصريف مياه الأمطار والتي تتوسط شوارع المخطط المكتظ بالمباني ما يشكل خطرًا على الأطفال والمارة والسكان.
وأكد السكان أنهم تقدموا بعدة شكاوى للإسكان والبلدية والمحافظة والشرطة تشرح المعاناة التي تزداد يومًا بعد يوم بواقع سرقة من 5 إلى 6 قطع ليصل عدد ما تم سرقته إلى هذه اللحظة 43 قطعة.
وأبانوا في خطاب موجه للمحافظة أن أحد السكان رصد أحد المعتدين وقام بتسجيل رقم لوحة مركبته مطالبين بسرعة القبض عليه وتطبيق النظام بحقه كون الاعتداء وقع على مخطط حكومي فضلاً عما يمكن أن ينتج عن ذلك من خطر على السكان والمارة حيث إن عمق بعض تلك المناهيل يصل إلى عشرة أمتار.
ومن جهة أخرى، قال محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي لـ "سبق": تلقت المحافظة شكوى بما ذكر وتم توجيه الجهات الأمنية بالبحث والتحري عن الجناة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم في حال تم القبض عليهم.