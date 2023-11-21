أمين القصيم يُكرّم المشاركين في الملتقى الثاني لـ"تكاتف"

كرّم أمينُ منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، صباح الاثنين، عددًا من منسوبي الأمانة المشاركين في الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية "تكاتف"، الذي استضافته أمانة القصيم.
من جانبه قدّم أمينُ منطقة القصيم شكرَه لإدارة المشاركة المجتمعية والجهود التكاملية المشتركة بين إدارات الأمانة في إنجاح الملتقى من الاستقبال حتى المغادرة، والذي نال إعجاب أمير القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمناء المناطق.
وقال المهندس "المجلي": إن الأمانة تسعى دائمًا في تحفيز المتطوعين ليصبحوا فاعلين بالمجتمع في جميع المجالات، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030م، التي تستهدف أكثر من مليون متطوع.