أمين القصيم يُكرّم المشاركين في الملتقى الثاني لـ"تكاتف"

من جانبه قدّم أمينُ منطقة القصيم شكرَه لإدارة المشاركة المجتمعية والجهود التكاملية المشتركة بين إدارات الأمانة في إنجاح الملتقى من الاستقبال حتى المغادرة، والذي نال إعجاب أمير القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمناء المناطق.