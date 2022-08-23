"المحارب" يُكَرّم أبناء "إنسان" المشاركين بالأولمبياد الوطني الثالث لجمعيات أيتام المملكة

بعد ذلك ألقى مدير عام الجمعية، كلمةً شَكَر فيها الأبناء المشاركين في البطولة، على هذا الإنجاز، وحصولهم على المركز الثاني، والجهود التي بذلوها لتمثيل جمعية "إنسان" في هذا المحفل الرياضي؛ متطلعًا إلى أن تحقق الجمعية مراكز متقدمة في مختلف الفعاليات الرياضية والمسابقات، وأن يكون سقف الطموحات لدى أبناء "إنسان "في ارتفاع مستمر.