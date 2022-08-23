"المحارب" يُكَرّم أبناء "إنسان" المشاركين بالأولمبياد الوطني الثالث لجمعيات أيتام المملكة

كرّم محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، أبناء الجمعية المشاركين في الأولمبياد الوطني الثالث لجمعيات أيتام المملكة، والذي نظّمته جمعية آباء بمنطقة عسير، واختتمت فعالياته مؤخرًا بحصول جمعية "إنسان" على المركز الثاني.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الجمعية على مسرح مكتبة الملك فهد الوطنية.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض مرئي عن مشاركة الجمعية في الأولمبياد والاستعدادات التي سبقت المشاركة، ولقطات من مشاركة الجمعية في مختلف فعاليات الأولمبياد.
بعد ذلك ألقى مدير عام الجمعية، كلمةً شَكَر فيها الأبناء المشاركين في البطولة، على هذا الإنجاز، وحصولهم على المركز الثاني، والجهود التي بذلوها لتمثيل جمعية "إنسان" في هذا المحفل الرياضي؛ متطلعًا إلى أن تحقق الجمعية مراكز متقدمة في مختلف الفعاليات الرياضية والمسابقات، وأن يكون سقف الطموحات لدى أبناء "إنسان "في ارتفاع مستمر.
وشكر "المحارب" مشرفي وأعضاء "إنسان" القائمين على تلك البطولة؛ لما بذلوه من جهود متميزة خلال مشاركة الجمعية في البطولة، وحرصهم على تحقيق مراكز متقدمة؛ مثمنًا لمكتبة الملك فهد الوطنية استضافتها حفل تكريم الأبناء المشاركين في الأولمبياد الوطني. كما شكر أهالي وأمهات الأبناء على حضورهم ودعمهم وتفاعلهم مع برامج الجمعية وإذكاء المنافسة في نفوس الأبناء.
وأضاف "المحارب" أن مشاركة الجمعية في تلك البطولة تُعد فرصة سانحة لاكتشاف قدرات أبناء "إنسان" وإذكاء روح المنافسة والتحدي، واكتساب الخبرات، وتنمية المهارات وتطوير القدرات وصقل المواهب.
وأشار إلى حرص الجمعية على إشراك الأبناء في تلك المسابقات والمبادرات الوطنية والاجتماعية المختلفة، إضافة إلى إقامة البطولات الرياضية سنويًّا بين فروع الجمعية خلال الإجازة الدراسية خلال نادي "إنسان" الاجتماعي؛ بهدف استثمار أوقات فراغ الأبناء بما يعود عليهم بالفائدة من خلال المسابقات الرياضية المتنوعة التي تنمّي فكر الابن، وتغذي طاقته الجسمية، وتعزز من همته ونشاطه، وتأهيلهم لتمثيل الجمعية في الأنشطة والمسابقات الرياضية.
وتوالت فقرات الحفل؛ حيث كرم المدير العام الأبناء المشاركين في البطولة بمكافآت مالية، وهدايا للأمهات، إضافة إلى تكريم المشرفين والشركاء. ثم تَسَلّم المدير العام الراية الفضية من الأبناء المشاركين، وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية للمناسبة.