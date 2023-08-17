"تعليم شقراء" تواصل استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد

تواصل إدارة التعليم بمحافظة شقراء، استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، من خلال الاجتماع بمديري المدارس ورؤساء الأقسام.
كما تشمل استعدادات للعام الدراسي الجديد بشقراء، تفقد حافلات النقل المدرسي وتهيئة العيادات الصحية؛ لاستقبال الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في أول يوم دراسي بكامل الجاهزية.
وتحرص إدارة التعليم، على تهيئة المدارس وتلبية احتياجاتها قبل بداية العام الدراسي بوقت مبكر.
وعقد مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، اليوم الخميس، اجتماعًا بمديري المدارس التابعة لتعليم شقراء؛ للتحقق من جاهزية البيئة التعليمية، وتهيئة بيئة محفزة وجاذبة للطلاب، والتأكيد على الانضباط المدرسي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز التحديات التي قد يواجهونها.
حضر الاجتماع، المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، ورئيس الإشراف التربوى مرزوق العتيبي، ورؤساء الأقسام التعليمية.
وفي مجال النقل المدرسي، تفقد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، خدمات النقل المدرسي؛ للاطمئنان على جاهزية حافلات نقل الطلاب والطالبات لتقديم الخدمة على أتم وجه في أول يوم دراسي.
ورافق مساعد مدير التعليم، في الجولة، مشرفو قسم خدمات الطلاب في إدارة التعليم.
كما أنهت إدارة التعليم، ممثلة في قسم الشؤون الصحية، تجهيز العيادات الصحية؛ لتقديم خدماتها للطلاب والطالبات على أكمل وجه.