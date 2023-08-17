"تعليم شقراء" تواصل استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد

وعقد مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، اليوم الخميس، اجتماعًا بمديري المدارس التابعة لتعليم شقراء؛ للتحقق من جاهزية البيئة التعليمية، وتهيئة بيئة محفزة وجاذبة للطلاب، والتأكيد على الانضباط المدرسي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز التحديات التي قد يواجهونها.