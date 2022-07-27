نائب أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام فرع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالله بن علي الزهراني.