نائب أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام فرع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالله بن علي الزهراني.
واطلع نائب أمير جازان خلال الاستقبال، على الخدمات التي يقدمها للمراجعين لمكاتب الأحوال المدنية في محافظات المنطقة، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين بما لا يتعارض مع تحقيق الجودة وتطبيق اللوائح المنظمة للعمل.
وثمّن جهود فرع الأحوال بالمنطقة ومنسوبيه والإنجازات الخدمية التي تحققت، والدور الرائد الذي تضطلع به الإدارة في المتابعة التطويرية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة، التي من شأنها خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات العمل.
وأكّد ضرورة تفعيل المبادرات التي يتم من خلالها الوصول للمواطن في المحافظات الطرفية التي يصعب على أصحاب الظروف الخاصة فيها مراجعة الإدارة واستخراج وثائقهم، وتطبيق الإجراءات الإلكترونية، وخدمة المواطن على الوجه الأمثل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.