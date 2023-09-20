"تعليم الطائف".. انطلاق 3 برامج وزارية تستهدف معلمات العلوم في المراحل الثلاث

انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ثلاثة برامج وزارية، استهدفت معلمات العلوم في المراحل الثلاث، وتشرف عليها إدارة الإشراف التربوي قسم العلوم الطبيعية (بنات)، بالتشارك مع إدارة التدريب والابتعاث.
وتأتي البرامج الوزارية عن الاختبارات المعيارية في مناهج العلوم للاختبار الدولي TIMSS، والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA، إضافة إلى كفايات مقرر الهندسة لمسار علوم الحاسب والهندسة. وتهدف هذه البرامج إلى رفع الكفايات المهنية للمعلمات، وتحسين نواتج التعلم في تدريس مادة العلوم.
من جانبها، نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي "قسم العلوم الطبيعية" بنات بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، اللقاء السنوي لمشرفات العلوم الطبيعية. يهدف اللقاء لبناء الخبرات الإشرافية الداعمة لتحسين نتائج التعلم في ضوء مؤشرات الأداء التعليمي.
وتطرق اللقاء لعدة محاور أهمها التحدث عن الأدلة والتعاميم وتشخيص الواقع والتقويم المدرسي، مجتمعات التعلم المهنية الوزارية، وجدولة أعمال الخطة التشغيلية للقسم واستعراض برامج خطة التدريب، مع الوقوف على مؤشرات منصة مدرستي ونظام نور.