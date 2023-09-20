"تعليم الطائف".. انطلاق 3 برامج وزارية تستهدف معلمات العلوم في المراحل الثلاث

وتأتي البرامج الوزارية عن الاختبارات المعيارية في مناهج العلوم للاختبار الدولي TIMSS، والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA، إضافة إلى كفايات مقرر الهندسة لمسار علوم الحاسب والهندسة. وتهدف هذه البرامج إلى رفع الكفايات المهنية للمعلمات، وتحسين نواتج التعلم في تدريس مادة العلوم.