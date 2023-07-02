حجاج جمعية "كيان" للأيتام: حجتنا ميسرة وممتعة.. وأسعد الله من أسعدنا بإتمام الركن الخامس

حيث عبّر حُجاج الحملة عن مشاعرهم بعد العودة، وقال الحاج "بندر عبد الله عبد السلام": الحمدلله كانت حجتنا ميسرةً وممتعة، أسعد الله من أسعدنا بأداء فريضة الحج، والحمد لله أن تم علينا حج هذا العام، فشعوري لا يوصف، فقد سبق لي الحج وعمري ١٤ عامًا، وكنت شابًا صغيرًا لا يعرف قيمة الحج والآن بلغت من العمر ٤٠ عامًا، وأحمد الله أني كنت ضمن "حملة حج كيان السادسة"، حيث الخدمات ممتازة، وأُقيمت لنا مسابقات ثقافية، وقد فزت بهدية قراءة سورة الفاتحة مع التجويد، وإني أشكر جهود "جمعية كيان" على دعمها ومساعدتنا للحج، فجمعية كيان قدمت لنا كل ما تستطيع لخدمتنا، وإني لا أنسى أشكر "سمها الغامدي" والتي لم تنس أبناءها الأيتام قط، وللجميع منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان بما قدموه لنا من دعم وتمكين.