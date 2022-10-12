"صحة حائل" تشارك بمهرجان "تطوير محمية الإمام تركي" الملكية لمزاد الإبل

وصرح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل تشارك عبر مختلف القطاعات الصحية بتجهيز الموقع عبر الفرق الوقائية للحماية من نواقل الأمراض لمهرجان صحي وآمن، كما تتضمن المشاركة من خلال خيمة الصحة تجهيز عيادات وفرق إسعافية وعربة للتبرع بالدم وأركان توعوية تضم طواقم طبية وفنية، إضافة إلى توزيع مطويات وبروشورات تثقيفية وإرشادية، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي لتقديم الخدمات الوقائية والتثقيفية والطبية لملاك الإبل والزوار طيلة فترة المهرجان.