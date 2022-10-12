"صحة حائل" تشارك بمهرجان "تطوير محمية الإمام تركي" الملكية لمزاد الإبل

تستعد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل للمشاركة في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في "منطقة حائل" والذي سينطلق يوم الاثنين 21 ربيع الأول 1444هـ الموافق 17 أكتوبر 2022م في مدينة تربة حائل، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل ويستمر لمدة 9 أيام، وذلك في إطار الأنشطة المختلفة للهيئة التي تستهدف إحياء وتعزيز الثقافة المحلية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وصرح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل تشارك عبر مختلف القطاعات الصحية بتجهيز الموقع عبر الفرق الوقائية للحماية من نواقل الأمراض لمهرجان صحي وآمن، كما تتضمن المشاركة من خلال خيمة الصحة تجهيز عيادات وفرق إسعافية وعربة للتبرع بالدم وأركان توعوية تضم طواقم طبية وفنية، إضافة إلى توزيع مطويات وبروشورات تثقيفية وإرشادية، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي لتقديم الخدمات الوقائية والتثقيفية والطبية لملاك الإبل والزوار طيلة فترة المهرجان.