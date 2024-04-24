"كيان" للأيتام تدرب مستفيداتها على "تنظيم الانفعالات"

كما تحدثت الدكتورة عقيلة العنزي المشرفة على طالبات التدريب بقسم علم النفس بجامعة الملك سعود عن" استراتيجيات التنظيم الانفعالي"، موضحةً أن هناك استراتيجيات تتمركز على الموقف، أو على المعرفة، أو على الاستجابة، مشيرة إلى كيفية التحكم في انفعالاتنا لنصل إلى درجة الثبات، من خلال المرونة والتماس الأعذار للآخرين وعدم اتخاذ القرارات وقت الغضب، والتنفيس بالكتابة على الورق، وممارسة الرياضة والنوم الكافي وتقبل النقد البناء.